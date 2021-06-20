وفاة اثنين من مراقبي امتحانات الدبلومات الفنية ببلبيس.. ومحافظ الشرقية ينعاهما

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نعى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، علاء محمد سعيد محمد أخصائي اجتماعي خبير بمدرسة السناجرة التجارية المشتركة، ومحمد كمال محمد المسلمي معلم مواد تجارية بمدرسة السناجرة التجارية المشتركة، والمنتدبين لأعمال الملاحظة بامتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة بساتين الإسماعيليه الإعدادية المشتركة بمركز بلبيس، واللذان وافتهما المنية إثر تعرضهما لحادث سير أثناء عودتهما لمنزلهما بعد انتهاء امتحانات اليوم.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدين الكريمين، وللعاملين بقطاع التربية والتعليم، مؤكدا ضرورة توفير كل سبل الدعم اللازمة وتلبية احتياجات أسرتيهما.

وقال المحافظ إن الراحلين كانا في مهمة عمل على مدار اليوم والأمس، تميزا فيهما بحسن الأداء والالتزام وتوفير الأجواء المناسبة داخل لجان الامتحانات ليؤدي أبناؤنا الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر.