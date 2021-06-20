مستشار المفتي: الفتوى الآن قنبلة مؤقوتة.. والبعض يتربح بها كغسيل الأموال

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قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه خلال الـ40 عام الماضية ظهر مشايخ غير متخصصين وليسوا أهلا للفتوى، مشيرًا إلى أن الشيخ أو الداعية يجب أن يمر بعدة خطوات حتى يكون أهلا لذلك، كأن يكون مؤهلا من الناحية الشرعية والتخصص في الفقة والتدرب على يد المتخصصين الممارسين للفتوى.

وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن المفتي أو من يصدر عنه الفتوى له مهمة وهو تقليل حيرة المواطنين واستقرار المجتمعات، مؤكدًا أن الفتوى الآن قنبلة مؤقوتة والبعض يتربح بها كغسيل الأموال، مؤكدا أن الإرهابيين يتحدثون بفتوى بعيدة عن المؤسسة الدينية، وهناك الكثير ممن يتصدون للإقتاء لا يعرفون فقها أو أصولا.

وأوضح أن الشروط التي يجب أن تكون في المفتي ستكون إلزامية عليه وتطبق بالتنسيق بين اللجنة الدينية والمؤسسات الدينية المعترف بها، مشيدا بقرار مجلس النواب بإصدار قانون بمنع غير المتخصصين في الفتوى من الحديث في الدين، كما يجب أن نسأل أهل العلم المتخصصين في علمه، مشددًا على أنه قبل سن قانون يجب أن يكون هناك توعية بخطورة الفتوى لغير المتخصصين.