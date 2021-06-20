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"هنقرستيشن" تطلق أكبر حملة توظيف بالمملكة لتوظيف 100 ألف سعودي وسعودية

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"هنقرستيشن" تطلق أكبر حملة توظيف بالمملكة لتوظيف 100 ألف سعودي وسعودية "هنقرستيشن" تطلق أكبر حملة توظيف بالمملكة لتوظيف 100 ألف سعودي وسعودية
بالتعاون مع "هيئة الاتصالات"

أطلقت شركة "هنقرستيشن"، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أكبر حملة توظيف بالمملكة، تستهدف توفير 100 ألف وظيفة جديدة للسعوديين في جميع مناطق .

وكشف أسعد نعمان، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الحملة تأتي تأكيدًا على التزام "هنقرستيشن" بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في دعم التوطين، ومواكبة نمو أعمال الشركة.

وبيَّن "النعمان" أن الشركة وفرت مميزات ومحفزات، تسهم في تحقيق هدف الحملة من خلال منح الموظف راتبًا مجزيًا ثابتًا، وتأمينًا طبيًّا، وإجازة وحوافز سنوية، وتسجيله في التأمينات الاجتماعية.

وكانت "هنقرستيشن" قد وفرت منذ مدة طويلة خدمة "ذيبان" عبر منصتها وتطبيقها الإلكتروني لاستقبال طلبات الشباب السعوديين الراغبين بالعمل معها بوظيفة مندوب توصيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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