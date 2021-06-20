تفاصيل قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات: إجراء التحاليل بشكل مفاجئ

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وجه النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، الشكر إلى كل من طالب بإصدار قانون لفصل أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات.

وقال عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «قانون الاتجار في المخدرات يتراوح ما بين سنة حتى الإعدام، لكنه لم يقض على الظاهرة حتى الآن»، متوقعا أن يساهم قانون فصل الموظفين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات في مواجهة ظاهرة التعاطي والتجارة في المخدرات بصفة عامة.

وأضاف: «قانون فصل متعاطي المخدرات يشمل قطاعات عديدة في الدولة، بينها المدارس والعاملين بالسكك الحديدية»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أول من طالب بإصدار قانون لفصل أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات.

وأكمل: «القانون ينص على إجراء تحاليل المخدرات في الهيئات بشكل مفاجئ، مع إصدار قرار بوقف المتعاطي بشكل فوري لمدة 3 شهور، وحال التظلم يعرض على مصلحة الطب الشرعي، مع إجراء تحليل آخر للتأكد من صحة العينة الأولى»، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار قرار بإنهاء الخدمة، حال ثبوت التعاطي.