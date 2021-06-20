أخبار عاجلة

بلا جراحة.. استخراج جسم معدني غريب من معدة طفلة بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر -
"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة -
طقس أول أيام الأسبوع بتوقيع الحصيني: حار جداً نهاراً ومعتدل فجراً -
رئيس رابطة المواشي محذراً من تطبيقات بيعها: هذه حقيقة الأسعار -
الزمعي لـ"سبق": هذه أسباب ارتفاع أسعار السمك بينبع والأنواع الأكثر طلباً -
تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء -
تطهير وتعقيم اللجان امتحانات الدبلومات الثانوية العامة والأزهرية -
«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021 -
"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة -
طقس أول أيام الأسبوع بتوقيع الحصيني: حار جداً نهاراً ومعتدل فجراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تكريم الحاصلين على بطولة الجمهورية الأولى في صيد الأسماك بالإسكندرية (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، الأحد، أبطال الجمهورية في صيد الأسماك، بالنادي اليوناني في الاسكندرية الاحد.

وحضر التكريم، المهندس محمد مأمون قداح، رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى لصيد الأسماك، وأثناسيوس كوتسيونس (Athanasios Kotsionis)، قنصل عام اليونان بالاسكندرية، وألبيدوفوروس ( Elpidoforos ) مندوب بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، وأندرياس ففياذس (Andrea Vafiadis) نائب رئيس الجمعية اليونانية الأم بالاسكندرية، وماری فرموزی (Marie Formosi) رئيسة الجالية القبرصية، وأليكي أنطونيو رئيسة السيدات اليونانيات بالاسكندرية، والسفير محمد سعد عقل (Mohamed Saed AkI) رئيس مجلس ادارة نادي الصيد المصرى، وعماد القبطان ( Emid Coptan) نائب رئيس نادي اليخت.

وفى كلمتها أعربت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية عن سعادتها لتواجدها في النادى اليونانى ولأول مرة منذ توليها المسئولية لتكريم أبناء النادى والاسكندريه الحاصلين على بطولة الجمهورية وكذا سعادتها لتولى رئاسة النادى سيدة.

وقالت أن هذا اليوم هو يوم عيد في الإسكندرية لتكريم أبنائنا الحاصلين على أول بطولة صيد للنادي اليوناني، مشيرة إلى ان كل بطولة تحصدها محافظه الاسكندريه تزيدنا عزم وعزيمة على التعاون مع الابطال والانديه ونحاول ان نكرمهم بشتى الطرق، موضحة ان الاسكندريه هي مهد الأبطال وأن عدد أبطال الإسكندرية المقرر اشتراكهم في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو قد بلغ ٣٦ بطل حتى الآن.

بحضور يونانيين .. تكريم الحاصلين على بطولة الجمهورية الأولى فى صيد الاسماك بالاسكندرية (صور)
بحضور يونانيين .. تكريم الحاصلين على بطولة الجمهورية الأولى فى صيد الاسماك بالاسكندرية (صور)
بحضور يونانيين .. تكريم الحاصلين على بطولة الجمهورية الأولى فى صيد الاسماك بالاسكندرية (صور)
بحضور يونانيين .. تكريم الحاصلين على بطولة الجمهورية الأولى فى صيد الاسماك بالاسكندرية (صور)
بحضور يونانيين .. تكريم الحاصلين على بطولة الجمهورية الأولى فى صيد الاسماك بالاسكندرية (صور)
بحضور يونانيين .. تكريم الحاصلين على بطولة الجمهورية الأولى فى صيد الاسماك بالاسكندرية (صور)
بحضور يونانيين .. تكريم الحاصلين على بطولة الجمهورية الأولى فى صيد الاسماك بالاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ شمال سيناء يؤكد علي اهتمام الدولة بالمصابين وأسر الشهداء

محافظ شمال سيناء يؤكد علي اهتمام الدولة بالمصابين وأسر الشهداء

طقس الأحد في شمال سيناء : شديد الحرارة

طقس الأحد في شمال سيناء : شديد الحرارة

الحظ السيء.. وفاة مسنة أصيبت بسلالتين من كورونا في آن واحد

الحظ السيء.. وفاة مسنة أصيبت بسلالتين من كورونا في آن واحد

ميدالية افتتاح جامعة الإسكندرية .. 3 قطع أثرية تنافس باستفتاء «المتحف القومي» (صور)

ميدالية افتتاح جامعة الإسكندرية .. 3 قطع أثرية تنافس باستفتاء «المتحف القومي» (صور)