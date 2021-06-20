تكريم الحاصلين على بطولة الجمهورية الأولى في صيد الأسماك بالإسكندرية (صور)

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كرمت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، الأحد، أبطال الجمهورية في صيد الأسماك، بالنادي اليوناني في الاسكندرية الاحد.

وحضر التكريم، المهندس محمد مأمون قداح، رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى لصيد الأسماك، وأثناسيوس كوتسيونس (Athanasios Kotsionis)، قنصل عام اليونان بالاسكندرية، وألبيدوفوروس ( Elpidoforos ) مندوب بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، وأندرياس ففياذس (Andrea Vafiadis) نائب رئيس الجمعية اليونانية الأم بالاسكندرية، وماری فرموزی (Marie Formosi) رئيسة الجالية القبرصية، وأليكي أنطونيو رئيسة السيدات اليونانيات بالاسكندرية، والسفير محمد سعد عقل (Mohamed Saed AkI) رئيس مجلس ادارة نادي الصيد المصرى، وعماد القبطان ( Emid Coptan) نائب رئيس نادي اليخت.

وفى كلمتها أعربت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية عن سعادتها لتواجدها في النادى اليونانى ولأول مرة منذ توليها المسئولية لتكريم أبناء النادى والاسكندريه الحاصلين على بطولة الجمهورية وكذا سعادتها لتولى رئاسة النادى سيدة.

وقالت أن هذا اليوم هو يوم عيد في الإسكندرية لتكريم أبنائنا الحاصلين على أول بطولة صيد للنادي اليوناني، مشيرة إلى ان كل بطولة تحصدها محافظه الاسكندريه تزيدنا عزم وعزيمة على التعاون مع الابطال والانديه ونحاول ان نكرمهم بشتى الطرق، موضحة ان الاسكندريه هي مهد الأبطال وأن عدد أبطال الإسكندرية المقرر اشتراكهم في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو قد بلغ ٣٦ بطل حتى الآن.

بحضور يونانيين .. تكريم الحاصلين على بطولة الجمهورية الأولى فى صيد الاسماك بالاسكندرية (صور)

بحضور يونانيين .. تكريم الحاصلين على بطولة الجمهورية الأولى فى صيد الاسماك بالاسكندرية (صور)

بحضور يونانيين .. تكريم الحاصلين على بطولة الجمهورية الأولى فى صيد الاسماك بالاسكندرية (صور)

بحضور يونانيين .. تكريم الحاصلين على بطولة الجمهورية الأولى فى صيد الاسماك بالاسكندرية (صور)

بحضور يونانيين .. تكريم الحاصلين على بطولة الجمهورية الأولى فى صيد الاسماك بالاسكندرية (صور)

بحضور يونانيين .. تكريم الحاصلين على بطولة الجمهورية الأولى فى صيد الاسماك بالاسكندرية (صور)