الجيش الوطني الليبي يعلن فتح الطريق الساحلي بعد إغلاقه عامين

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قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن تركيا لا تزال تعتبر ليبيا مستعمرة لها ولا ترغب في رحيل عناصرها والمرتزقة التي جاءت بهم من سوريا.

وتابع المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» تقديم الكاتب الصحفي سيد على المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»: «نتمني أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في إخراج القوات التركية والمجموعات الإرهابية والتكفيرية».

وأوضح المسماري: «هناك اجتماع يجرى حاليًا في سرت حاليا لوضع الترتيبات النهائية لفتح الطريق الساحلي الذي يمتد على مسافة 250 كيلو من سرت إلى مصراتة بعد عامين من إغلاقه».

وأكمل: «الميليشيات التكفيرية التي تتحرك بأوامر من تركيا تعترض على فتح الطريق بين سرت ومصراتة.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، نجلاء المنقوش، وزير الخارجية الليبية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالوزيرة الليبية في مصر، مؤكداً دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مهامهما خلال المرحلة الانتقالية بهدف استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها، وصولاً إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ديسمبر القادم، وذلك كخطوة أساسية على طريق التسوية السياسية للأزمة الليبية من خلال تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وفي إطار دعم مصر الكامل لليبيا في مسارها السياسي على اعتبار أن أمنها القومي يمثل امتداداً للأمن القومي المصري.

كما أكد الرئيس موقف مصر الثابت القائم على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.