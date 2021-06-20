يورو 2020.. ويلز تتأهل إلى دور الـ16 رغم خسارتها أمام إيطاليا

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سويسرا تبقي على آمالها

تأهل منتخب ويلز إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم رغم خسارته أمام إيطاليا 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى.

ويدين المنتخب الإيطالي بالفوز لنجمه ماتيو بيسينا الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ39 من عمر اللقاء.

ولعب المنتخب الويلزي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ55 بعد طرد مدافعه إيثان أمباديو.

وهذا الفوز هو الثالث على التوالي للمنتخب الإيطالي الذي تأهل إلى الدور المقبل كمتصدر للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط.

في المقابل حجز المنتخب الويلزي تذكرة دور ثمن النهائي كوصيف رغم خسارته بعد أن تجمد رصيده عند 4 نقاط.

واستفادت ويلز من قاعدة "فارق الأهداف المسجلة" مع المنتخب السويسري والتي يتم الاعتماد عليها عند تساوي الفريقين بالنقاط والمواجهات المباشرة، نظراً لتساويهما بالنقاط (4 لكل منهما) وانتهاء المباراة التي جمعتهما في الجولة الافتتاحية بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى والتي لعبت في ذات التوقيت تغلب المنتخب السويسري على نظيره التركي بنتيجة 3-1.

وسجل ثلاثية سويسرا هاري سيفيروفيتش في الدقيقة السادسة وشيردان شاكيري "هدفين" في الدقيقتين 26 و68، فيما سجل هدف تركيا الوحيد عرفان كان قهوجي في الدقيقة الـ62 من عمر اللقاء.

ورفعت سويسرا رصيدها إلى 4 نقاط لتحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، وتبقي على أملها في التأهل للدور المقبل بين أفضل 4 منتخبات، فيما ودع المنتخب التركي البطولة القارية بعد ثلاث هزائم.