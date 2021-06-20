أحمد كريمة: السلفية والإخوان وجهان لعملة واحدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن العمل الإفتائي تخصصي، ويعد نوعًا من أنواع الدعوة الإسلامية.

وقال كريمة خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الأزهر المنوط فقط بالعمل الإفتائي، ووفقا للدستور مشيخة الأزهر وحدها هي المسؤولة عن الشؤون الإسلامية»، مردفا «تم استخدام الكيانات الوهابية الإسلامية، منذ السبعينات لسحب البساط من الأزهر».

وأضاف «الكيانات الوهابية والإخوان وجهان لعملة واحدة، وتم إنشاء 12 قناة لشيوخ وهابية في ظل مبارك، لتصل إلى القرى والنجوع برعاية الدولة»، معلقا «الرئيس السيسي أنقذ الإسلام والمسيحية ومصر من الإرهاب».

وأردف «كيف تولي خريج دبلوم المعملين الدعوة وتربح منها، يجب محاكمة هؤلاء بتهمة ازدراء الأديان»، معلقا «الأزهر الشريف المسؤول عن الشؤون الإسلامية، والمخالف بالتصدي للفتوى، يجب أن يواجه تهمة ازدراء الإسلام».

وأكمل «الإفتاء تخصص، وليس كل خريج الأزهر يصلح للإفتاء»، مناشدا وزارة الأوقاف بمنع أئمة المساجد غير المتخصصين من الفتوى، كما ناشد الأزهر بقصر الإفتاء على المتخصصين».

وأكد أن دار الإفتاء المصرية تعد المرجع الأساسي للفتوى، قائلا «آن الأوان لكسر أيادي الإخوان، الإفتاء في الإسلام يعاني من الفوضى بسبب عدم التخصص، فأصبح سمك لبن تمر هندي».