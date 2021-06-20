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بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية

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بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية

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أكد على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020- 2021، اليوم، وأن بنسبة النجاح بلغت نحو89.1%، مشيرا إلى أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام 109 آلاف و275 طالبا وطالبة، نجح منهم 92 ألفا و99 طالبا وطالبة .

وأعلن «عبدالرؤوف»، أسماء العشرة الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية للعام 2020- 2021، هم:

1- الطالبة ألاء على متولي على علي، مدرسة الشهيد السيد رأفت مقبل بأبوداود بتمي الأمديد، بمجموع 280 درجة.

2- الطالبة حبيبة شريف محمد عبدالعزيز العراقي، الأول مكرر، مدرسة شربين الرسمية للغات، بـ280 درجة.

3- الطالبة مريم عبدالحميد السيد عبدالرحمن، مدرسة الإتربي الخاصة المشتركة، بأخطاب بمركز أجا، الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

4- الطالب عبدالرحمن السيد حمدي الشربيني، مدرسة الشهيد إسلام بغدادي، بمدينة طلخا، الأول مكرر، بمجموع 280 درجة.

5- الطالبة نور إيهاب محمد رمزي مدرسة الإتربي الخاصة المشتركة، بأخطاب بمركز أجا، الخامس بمجموع 279.5 درجة.

6- الطالبة آلاء عماد القطب المكاوي على، مدرسة النزل الإعدادية المشتركة بمنية النصر، الخامس مكرر، بـ 279.5 درجة.

7- الطالبة جنى محمد السيد محمد حسن، مدرسة الدلتا للغات بطلخا، الخامس مكرر، بمجموع 279.5 درجة.

8- الطالبة إيمان إبراهيم طه على وهبة، مدرسة كمال حافظ الإعدادية المشتركة، بالنزل بمنية النصر، الخامس مكرر، بمجموع 279.5 درجة.

9- الطالبة جنى خالد أحمد طه محمود، مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة، الخامس مكرر، بمجموع 279.5 درجة.

10- الطالبة رنا يوسف يسري يوسف شومان، مدرسة الزهراء الإسلامية للغات في المنصورة، الخامس مكرر، بمجموع 279.5 درجة.

المصرى اليوم

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