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بنسبة نجاح 79.3%.. محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

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بنسبة نجاح 79.3%.. محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.3%.. محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

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اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2020-2021، وبلغت نسبة النجاح في مدارس البحر الاحمر ٧٩،٣%.

كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100%، واعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح ٨٥ %.وأكد هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم أنّ عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية ٣٤ طالب وطالبة من مختلف الادارات التعليمية.

وذكر منير أنه سيتم نشر المتيجة كاملة ورابطها خلال ساعة على موقع المديرية.

المصرى اليوم

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