برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة (اطبع نتيجتك)

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أعلنت محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفيين والصم والبكم والتى يبلغ عدد الطلاب المسجلين بها 103 ألف و803 طالبًا وطالبة.

واعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي عن العام الدراسى 2020/2021، وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة ٧٠.٩%، كما اعتمد المحافظ نتيجة الصف الثالث الإعدادي المهني وبلغت نسبة النجاح ٨٥%، وكان عدد المتقدمين للامتحان 7 آلاف و183طالبًا وطالبة.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين وبلغت نسبة النجاح ١٠٠%، وكما بلغت نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي للصم وضعاف السمع 81% .

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وكيل وزارة التربية والتعليم يعلن أسماء أوائل الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة كما يلي:

المركز الأول: سلمي خميس على يوسف النافع- إدارة كوم حمادة، مدرسة صلاح سالم الاعدادية بنات، «المجموع ٢٨٠ درجة».

المركز الثانى: مهند مصطفي محمد الدقاق- إدارة وادي النطرون التعليمة، مدرسة الشهيد رياض محمد عبدالقوي سعد «المجموع ٢٧٩،٥ درجة».

المركز الثاني مكرر: مازن السادات حسني سيف اليزل، من إدارة شبراخيت، مدرسة شبراخيت الاعدادية بنين «المجموع ٢٧٩.٥ درجة».

المركز الثاني مكرر: عبدالرحمن وائل محمد على محمد، إدارة الرحمانية التعليمة، مدرسة ابراهيم الصيحي الاعدادية «المجموع ٢٧٩.٥ درجة».

المركز الثاني مكرر: أسماء عبدالنبي عبدالوكيل جاد الله، إدارة الدلنجات التعليمية، مدرسة الدلنجات الاعدادية القديمة بنات، «المجموع ٢٧٩.٥ درجة».

المركز الثاني مكرر: بسملة جمال سالم خميس، إدارة أبوالمطامير، مدرسة أبوالمطامير الاعدادية بنات، «المجموع ٢٧٩.٥ درجة».

المركز الثاني مكرر: إيمان السيد رشاد السيد على، إدارة مركز دمنهور، مدرسة عمر نعيم الاعدادية بنات «المجموع ٢٧٩.٥ درجة».

المركز الثاني مكرر: عبدالله السيد عبدالله السيد، إدارة ايتاي البارود التعليمية، مدرسة الشهيد عبدالباعث حامد يعقوب، «المجموع ٢٧٩.٥ درجة».

المركز الثاني مكرر: نورهان عبدالرحمن حنفيش محمد، إدارة حوش عيسى التعليمية، مدرسة عمارة الاعدادية المشتركة «المجموع ٢٧٩.٥ درجة».

المركز الثاني مكرر: شهد شريف قطب احمد مصطفي، إدارة التحرير، مدرسة الرواد الاعدادية المشتركة «المجموع ٢٧٩.٥ درجة».

وقام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالإتصال بالطلاب الحاصلين على المركز الأول في نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة وتهنئتهم بتفوقهم الدراسي وتمني لهم المزيد من التقدم والنجاح، ووعدهم بعمل حفل لتكريمهم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة برقم الجلوس