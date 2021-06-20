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الجزائرية تمدد الحجر المنزلي في 14 ولاية وتحذر من التهاون في مواجهة كورونا

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الجزائر- سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن ، أن "الحجر الصحي يطبق من منتصف الليل إلى الساعة الرابعة من صباح اليوم التالي، في ولايات الأغواط، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، والمسيلة، ورقلة، وهران، وبومرداس".

© REUTERS / RAMZI BOUDINA

وبحسب البيان ستبقى 44 ولاية بدون أي قيود أو إجراءات حجر منزلي.

وأشارت الحكومة الجزائرية، في سياق البيان، إلى أنه "يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي، أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حيا أو أكثر، يشهد بؤرا للعدوى".

وفي السياق ذاته، وجهت الحكومة نداء للمواطنين "لمضاعفة اليقظة، ومواصلة التعبئة في هذه المعركة ضد انتشار وباء المستجد (كوفيد-19) في البلاد، من خلال مواصلة الامتثال بدقة للتدابير الوقائية الموصى بها، على غرار التباعد الجسدي والارتداء الإجباري للكمامة، وغسل اليدين باستمرار".

وعرفت الجزائر مؤخرا، ارتفاعا طفيفا في عدد الإصابات بـ"كوفيد 19"، حيث سجلت 367 حالة في آخر 24 ساعة ليبلغ إجمالي الإصابات 135586 شخصا، فيما سجلت 9 وفيات، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 3624 حالة وفاة، حسب وزارة الصحة.

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