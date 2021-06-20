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رئيس المجلس العسكري بميانمار يزور في ثاني رحلة خارجية منذ الانقلاب

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رئيس المجلس العسكري بميانمار يزور روسيا في ثاني رحلة خارجية منذ الانقلاب رئيس المجلس العسكري بميانمار يزور في ثاني رحلة خارجية منذ الانقلاب

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ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد أن زعيم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار غادر البلاد لحضور مؤتمر في موسكو، في ثاني رحلة له خارج البلاد منذ استيلائه على السلطة في شهر فبراير.

وذكرت (إم.آر.تي.في) التلفزيونية، التي يسيطر عليها الجيش، اليوم الأحد أن الجنرال مين أونج هلاينج، رئيس المجلس العسكري في ميانمار، سيحضر مؤتمر موسكو للأمن الدولي الذي يعقد بين 22 و24 يونيو.

ومنذ استيلائه على السلطة لم يغادر أونج هلاينج البلاد سوى لحضور اجتماع قمة إقليمية استضافتها إندونيسيا في شهر أبريل.

وأطاح الجيش بحكومة مدنية بقيادة أونج سان سو تشي بعد أن رفضت مزاعم قياداته بحدوث تزوير بخصوص فوز حزبها الساحق في الانتخابات في نوفمبر.

وقال مراقبون دوليون إن الانتخابات كانت نزيهة.

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة إلى وقف تدفق الأسلحة على ميانمار وطالبت الجيش باحترام نتائج انتخابات نوفمبر تشرين الثاني والإفراج عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم زعيمة البلاد أونج سان سو تشي.

وتُستأنف غدا الاثنين محاكمة سو تشي (75 عاما). وتُحاكم بتهم تتفاوت بين حيازة أجهزة لاسلكية وانتهاك قوانين السرية والفساد.

المصرى اليوم

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