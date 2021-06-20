محافظ القليوبية يقوم بجوله لدفع المشروعات ببنها وشبرا الخيمة

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أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدن بنها وشبرا الخيمه لمتابعه أعمال التطوير التي تجرى بها، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وقال بيان صحفي الأحد، إن المحافظ استهل الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان محطه قطار بنها، حيث يتضمن المشروع إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة، للقادم والمغادر من محطة قطار بنها، مؤكدا على مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين، فضلا عن تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية في ميادين المحافظة.

كما تفقد منطقه تجميل أسفل الكباري بميدان وابور الثلج وميدان كامليليا، حيث تم زراعة أحواض زرع وذلك لإضفاء اللمسة الجمالية على تلك الميادين لتكون متنفسا لاهل المدينة، موجها مجلس مدينة بنها بالتنسيق مع شرطة المرافق لتفعيل قرار منع سير عربات الكارو بالمدينة، ومصادرة أي عربة تقوم بالسير في الطرق الرئيسية.

وشدد محافظ القليوبية خلال الجوله على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد على بحي غرب شبرا الخيمة والتي تتم على قدم وساق تمهيدا لافتتاحه قريبا، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الدهانات للمباني الحكومية والمدارس وواجهات المنازل المحيطة بالقصر في أقرب وقت ممكن.

ووجه المحافظ برفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق وتشجيره، ودهان واجهات المباني المحيطه بقصر محمد على والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطن.

كما تفقد نسب التنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة ويقوم بتنفيذ أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويقع على مساحة 2850 متر2 ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، وسيتم الإنتهاء من أعمال التسليم الإنشائية نهايه الشهر الجاري إذ يتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.

ومن جانبه وجه المحافظ الشركة المنفذة بالإلتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والإلتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.

كما تابع خلال الجولة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب وحي شرق ومدينة الخصوص، للوقوف على مستجدات الاعمال وتذليل أي معوقات ميدانيا لموقع الازالة، حتى لا تتسبب في أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

كما تابع اعمال رصف طريق شركات البترول في جميع قطاعاته وايضا أعمال رصف الجزر الوسطى والممشى ببلاط الانترلوك، موجها بزيادة عدد المعدات والعمال للانتهاء من المشروع.

واختتم المحافظ جولته بتفقد لأعمال الجارية بمحور الخصوص الجديد، والذي يربط محور الفريق العصار بالطريق الدائري مشددا على ازالة المخلفات والإشغالات بنطاق المحور الجديد والمتمثلة في تراكمات القمامة وعدد من ساحات الانتظار غير المرخصة وعدد من الأكشاك.

علما بان المحور يبدأ من نهاية كوبرى المطرية مرورا بحى شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص وصولا لنفق الرشاح أسفل الطريق الدائرى بعرض ٥٠ مترا .

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على عبدالستار رئيس مجلس مدينه بنها، اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة واعضاء البرنامج الرئاسي (دفعة الشهيد احمد المنسي).