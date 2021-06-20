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"هدف" يدعو المنشآت المتقدمة بطلبات "تعويض عقود" إلى سرعة استكمال المستندات المطلوبة

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"هدف" يدعو المنشآت المتقدمة بطلبات "تعويض عقود" إلى سرعة استكمال المستندات المطلوبة "هدف" يدعو المنشآت المتقدمة بطلبات "تعويض عقود" إلى سرعة استكمال المستندات المطلوبة
قال: البوابة لا تقبل التقديم الجديد والمتاح حالياً فقط إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، جميع المنشآت التي سبق أن تقدمت بطلبات تعويض عبر البوابة الإلكترونية لتعويض المنشآت عن العقود التي تم إبرامها مع الدولة قبل تاريخ 01 / 01 / 1434هـ، وفق قرار مجلس الوزراء؛ إلى سرعة استكمال المستندات المطلوبة منها، والرفع بها عبر حساب المنشأة من خلال رابط البوابة: https://crp.hrdf.org.sa.

وأكّد "هدف"، أن جميع المستندات والملاحظات المطلوبة على المنشآت مدونة في حساب المنشأة في بوابة تعويض المنشآت، ويمكن للمنشأة الدخول على حسابها عبر رابط البوابة أعلاه ومعرفة المستندات لكل طلب.

وأبان، أن البوابة لا تقبل التقديم الجديد، والمتاح حاليا فقط إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة من المنشآت التي سبق أن تقدمت بطلباتها عبر البوابة ولم تستكمل مستنداتها.

كما دعا الصندوق، المنشآت إلى التواصل في حال أي استفسار بشأن التعويضات عبر البريد الإلكتروني المخصّص لبرنامج تعويض المنشآت: crp.info@hrdf.org.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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