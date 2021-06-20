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«يترقب عودة البورصة».. في وعالميا صباح الأحد 20 يونيو 2021

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«يترقب عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الأحد 20 يونيو 2021 «يترقب عودة البورصة».. في وعالميا صباح الأحد 20 يونيو 2021

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استقر سعر الذهب في مصر، صباح اليوم الأحد، 20 يونيو، عند الأسعار المنخفضة التي حققها مساء السبت، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه الأسعار العالمية بعد عودة البورصات العالمية للعمل صباح الاثنين، كما ينتظر المشترون محليا انخفاض أكبر للذهب مع انهياره عالميا .

وأعلنت شعبة الذهب في أن عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الأحد، 872 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 763 جنيها، والعيار 18 قيراطًا، 654 جنيها، والجنيه الذهب، بسعر 6105 جنيها.

وشهد سعر الذهب عالميا ثباتا عند نفس الأسعار التي حققها مساء الجمعة، قبل إغلاق البورصات والأسواق العالمية للإجازة الأسبوعية يومى السبت والأحد، بينما يترقب المتداولون ما ستسفر عنه التداولات مع عوة العمل صباح الاثنين، وسجل الذهب خلال الاسبوع الماضى انخفاضا بقيمة 5.40% على أساس أسبوعى وهبط إلى أدنى مستوى له منذ 8 شهور، بعدما خسر مايقرب من 100 دولار في الأوقية، وذلك بعد إعلان بنك الاحتياطى الفيدرالى توقعه رفع الفائدة مرتين عام 2023 واتخاذه لهجة شديدة نحو تقليل الدعم للاقتصاد.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الأحد 20 يونيو، 776.61 جنيه، وهى نفس مساء الجمعة، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،764.31 $، وهى نفس سعرها مساء الجمعة .

«المصري اليوم «تنشر سعر الذهب صباح اليوم الأحد، 20 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 870 إلى 874
عيار 22 797 إلى 801
عيار 21 761 إلى 765
عيار 18 652 إلى 655
عيار 14 507 إلى 510
عيار 12 435 إلى 438
الاونصة 27،048 إلى 27،150
الجنيه الذهب 6،088 إلى 6،104
الكيلو 869،714 إلى 873،571

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم الأحد 20 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 887.55 جنيه 56.72 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 813.59 جنيه 52.00 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 776.61 جنيه 49.63 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 665.66 جنيه 42.54 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 517.74 جنيه 33.09 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 443.78 جنيه 28.36 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 369.81 جنيه 23.63 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،212.87 جنيه 397.07 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،605.98 جنيه 1،764.31 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 88،755.29 جنيه 5،672.39 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 887،552.88 جنيه 56،723.88 $

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