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فشل وردع وتحطيم.. البواسل يحبطون مخططات الحوثي للنيل من أمن المملكة

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فشل وردع وتحطيم.. البواسل يحبطون مخططات الحوثي للنيل من أمن المملكة فشل وردع وتحطيم.. البواسل يحبطون مخططات الحوثي للنيل من أمن المملكة
محاولات عابثة للتأثير على المدنيين تنتهي بأيادي "الباتريوت" والقوات الجوية

فشل وردع وتحطيم.. البواسل يحبطون مخططات الحوثي للنيل من أمن المملكة

جاء اعتراض وتدمير عدة طائرات بدون طيار مفخخة وصواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة خلال الساعات الماضية ومحاولة استهداف المدنيين؛ صدمة لمليشيات الحوثي؛ حيث فشل مخططهم الإرهابي في استهداف المواقع الحيوية والمدنيين.

هذا ويواصل منسوبو القوات ؛ ممثلة في كتيبة الباترويت والقوات الجوية، تمييزهم الاستثنائي وبراعتهم في إفشال محاولات الحوثيين في استهداف المملكة.

وتهدف المليشيا الحوثية من إطلاق الطائرات والصواريخ إلى التأثير على المدنيين، والتأكيد على استمرار تورط المليشيات التي تحظى بالدعم الإيراني في اختراق قراري الأمم المتحدة 2216.2231، وسط استنكار وإدانة العديد من الدول الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية، ومطالبتهم بإيقاف العبث الحوثي، الذي يتكرر بشكل يومي ضد مناطق بالمملكة؛ حيث تقابل القوات السعودية هذا العبث بالرصد والتحطيم الفوري، دون حدوث أضرار كبيرة تُذكر.

وتتخذ القوات للتعامل مع مليشيات الحوثيين الإرهابية، إجراءات حازمة؛ حيث يمارس التحالف أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة، التي تُعد جرائم حرب، ومن أبرزها: الرصد، والمراقبة الاستخباراتية، والاستهداف المدمر للتهديد وللهجوم المتعمد لإيذاء المدنيين، وتدمير مرافق ومنصات إطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة، والصواريخ الباليستية، واتخاذ إجراءات صارمة عاجلة لردع المليشيات الإرهابية، والتي تكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، ومحاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ للهجوم الإرهابي المتكرر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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