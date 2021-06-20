أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

اليوم .. الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم وأخرين في «الاتجار بالبشر»

Print
اليوم .. الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم وأخرين في «الاتجار بالبشر» اليوم .. الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم وأخرين في «الاتجار بالبشر»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، الحكم على مودة الأدهم، وحنين حسام، المعروفتين بـ«فتاتي تيك توك»، و3 آخرين، في اتهامهم بـ«الاتجار بالبشر».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري.

وجهت النيابة للمتهمتين تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور

عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي

عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي

عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي

عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي