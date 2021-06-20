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كورونا.. البرازيل تسجل 82288 إصابة جديدة و566 حالة بمصر

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كورونا.. البرازيل تسجل 82288 إصابة جديدة و566 حالة بمصر كورونا.. البرازيل تسجل 82288 إصابة جديدة و566 حالة بمصر
خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. البرازيل تسجل 82288 إصابة جديدة و566 حالة بمصر

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل يوم السبت، تسجيل 82288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى ما يقرب من 17.9 مليون حالة منذ بدء الجائحة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن وفيات كورونا في البلاد تجاوزت عتبة الـ500 ألف حالة وفاة، بعد تسجيلها 2301 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 276756 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، وصل إلى 205157 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15829 حالة بعد تسجيل 38 وفاة جديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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