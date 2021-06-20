مجلس وزراء الداخلية العرب يُدين الاعتداءات الإرهابية الحوثية على نجران وخميس مشيط

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انتهاك للقانون الدولي وجرائم حرب يتوجب المساءلة عنها ومحاسبة مرتكبيها

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن استنكارها البالغ وإدانتها المطلقة للاعتداءات الإرهابية التي حاولت من خلالها المليشيات الحوثية استهداف مدينتيْ خميس مشيط ونجران بعدد من الطائرات المسيرة المفخخة، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن -بفضل الله- من اعتراضها وتدميرها.

وقالت الأمانة العامة في بيان من مقرها في العاصمة تونس أمس: "إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تحاول من خلالها هذه المليشيا استهداف المدنيين والأعيان المدنية بصورة مستمرة وممنهجة وما يمثله ذلك من انتهاك للقانون الدولي وجرائم حرب يتوجب المساءلة عنها، ومحاسبة مرتكبيها، ودليل بارز على إمعان هذه المليشيا في تجاوزاتها السافرة ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة لمحاولة التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية؛ فإنها تُجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة ومساندتها المطلقة في كل الإجراءات التي تتخذها لصد الاعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها".

وأشادت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيانها، بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات تحالف دعم الشرعية في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.