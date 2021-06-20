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كارتيرون يوجه رسالة مهمة للاعبي

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كارتيرون يوجه رسالة مهمة للاعبي الزمالك كارتيرون يوجه رسالة مهمة للاعبي

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، جلسة مع اللاعبين بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وفي حضور الجهاز المعاون له.

وتحدث كارتيرون مع اللاعبين في بعض الأمور الفنية، كما قام بتحفيزهم للمرحلة المقبلة.

ووجه الفرنسي رسالة مهمة للاعبين نصها: «يجب أن نكون أقوى مما سبق، بطولات الكأس لها حسابات أخرى، يجب التركيز فيها، أمامنا مباريات مهمة سواء الدوري أو الكأس يجب الفوز بها ويكون هو الهدف الوحيد لإسعاد جمهور الزمالك، أثق بكم جميعا، أنتم الأفضل».

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

المصرى اليوم

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