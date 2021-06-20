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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وفي حضور الجهاز المعاون له.

وتحدث كارتيرون مع اللاعبين في بعض الأمور الفنية، كما قام بتحفيزهم للمرحلة المقبلة.

ووجه الفرنسي رسالة مهمة للاعبين نصها: «يجب أن نكون أقوى مما سبق، بطولات الكأس لها حسابات أخرى، يجب التركيز فيها، أمامنا مباريات مهمة سواء الدوري أو الكأس يجب الفوز بها ويكون هو الهدف الوحيد لإسعاد جمهور الزمالك، أثق بكم جميعا، أنتم الأفضل».

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.