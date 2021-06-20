«البرتقالى» سيكون بطل الألوان الجديد لهذا العام فى «آى فون 13»

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مع إطلاق كل جيل جديد من «آى فون» يكون هناك عادة لون مميز لهذا الإطلاق، وفى العام الماضى كان اللون الأزرق هو بطل الموسم، ومن قبله كان اللون الأخضر.

ولكن هذا العام يمكن أن يكون اللون البرتقالى «أورنج» هو بطل الموسم، كما يتضح من خلال أحدث عروض إيان زيلبو، حيث قدم أيضًا «ماك بوك» و«ماك بوك إير».

ويُعد اللون البرتقالى مشرقًا فعلًا، وعادة ما تطلق «أبل» نسختين من اللون البطل الذى تم اختياره، ومنها اللون الأزرق «باسيفيك بلو» لـ«آى فون 12 برو» و«آى فون برو ماكس»، بينما كان 12 و«مين 12»، وهو الأمر نفسه فيما يتعلق باللون الأخضر للعام السابق عليه. ويظهر أيضًا «آى فون 13 الفانيلا»، ما يعنى أنه يمكن أن يكون هناك «آى فون برو 13» و«برو ماكس» بلون برونزى أكثر من اللون البرتقالى. من العادى أيضًا أن تكون هناك أجهزة «آى فون» العادية، والتى تكون لها ألوان أكثر إشراقًا ليس لها مثيل فى «برو».

وتشير التسريبات حول الموبايل «آى فون 13» أنه سيتضمن مساحة تخزينية جديدة، وهى 1 تيرابايت، بينما كانت أكبر سعة تخزينية فى هواتف «آى فون» منذ إطلاقها هى 512 جيجابايت.

وشملت التحديثات فى «آى فون 13» أيضًا كاميرا بفتحة الـ«ترا وايد انجل»، كما أنها ستتلقى أكبر كمية ممكنة من الضوء، والتى بدورها ستحسن من عملية التصوير بشكل كبير، بالإضافة إلى ميزة «أوتوفوكس». وبالنسبة للشحن، سيأتى «آى فون 13» بدون منفذ الشحن التقليدى، حيث سيتم الاعتماد على الشاحن اللاسلكى الجديد، الذى يلتصق مغناطيسيًا بظهر الهاتف.