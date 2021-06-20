شادي محمد عن فرجاني ساسي: «لاعب مماطل.. عمل ايه للزمالك؟»

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أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن الزمالك لن يقف على رحيل أي لاعب مهما بلغت قيمته الفنية، مشيراً إلى أن الفريق لن يتأثر برحيل فرجاني ساسي، فهناك العديد من اللاعبين المميزين في هذا المركز ويستطيعون تعويض رحيله، مثل إمام عاشور ومحمد أشرف روقا.

وقال شادي في تصريحات تليفزيونية «فرجاني ساسي يماطل منذ فترة طويلة في مسألة التجديد، وكان على نادي الزمالك حسم هذه المسألة مبكراً، والتعامل مع الموقف بإحتراف من خلال تقديم العرض المناسب من قبل النادي، وللاعب الحق في القبول أو الرفض، ورغبة ساسي كانت واضحة بشكل كبير، ويبدو أن اللاعب استقر على الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، ولم تكن لديه النية في الاستمرار».

واختتم شادي: «الأندية الكبرى لن تقف على رحيل أي من لاعبيها، فماذا قدم فرجاني ساسي للزمالك منذ قدومه؟ الزمالك كيان كبير ولن يقف على رحيل أي لاعب».