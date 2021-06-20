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زيزو: خضت 100 مباراة مع .. وأرغب في الوصول لـ300

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زيزو: خضت 100 مباراة مع الزمالك.. وأرغب في الوصول لـ300 زيزو: خضت 100 مباراة مع .. وأرغب في الوصول لـ300

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وجه أحمد سيد «زيزو» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التهنئة للاعبي فريق الكرة الطائرة بالنادي بعد التتويج ببطولة كأس .

وقال زيزو للموقع الرسمي إنه سعيد بعد خوضه ١٠٠ مباراة مع الزمالك منذ انضمامه للفريق، مؤكداً رغبته في الاستمرار والوصول إلى المباراة رقم ٢٠٠ ثم ٣٠٠.

وأضاف: «أقول لجماهير الزمالك أن الأمور مبشرة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على سماع الجميع لخبر جيد خلال الأيام القادمة.

وتابع :«نادي الزمالك له فضل كبير على شخصي وأتمنى الاستمرار مع الفريق حتى الاعتزال».

المصرى اليوم

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