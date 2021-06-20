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بعد حظر الميكروباص.. رئيس «الطرق والكباري» يكشف عن وسائل بديلة على الدائري

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بعد حظر الميكروباص.. رئيس «الطرق والكباري» يكشف عن وسائل بديلة على الدائري بعد حظر الميكروباص.. رئيس «الطرق والكباري» يكشف عن وسائل بديلة على الدائري

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قال رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري اللواء حسام الدين مصطفى إن هناك رؤية وضعتها وزارة النقل بشكل متكامل، وتضمن أن تكون وسائل المواصلات في بشكل منظم وراق.

وأضاف مصطفى، في اتصال هاتفي مع برنامج (الحكاية)، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة (إم بي سي مصر)، مساء السبت، أن أتوبيسات الـ «BRT» المتداولة عبر السوشيال ميديا سيكون أول ظهور لها على الطريق الدائري، وستظهر المحطات الخاصة بها خلال 3 أشهر.

وأوضح أنها أتوبيسات ترددية تجوب في الطريق الدائري كله في مسار معزول ليس له علاقة بمسارات السيارات الآخرى، حيث له حارة منفصلة تماما، ويسير بتوقيتات محددة.

جدير بالذكر أن هذا النوع من الأتوبيس تسعى إلى تدشينها بعد منع «الميكروباص» من السير على الطريق الدائري عقب تطويره والـ «BRT» هو نظام نقل عام مرن ومتكامل.

وأشارت الحكومة إلى أن عمل الأتوبيس الترددي «BRT» على الدائري كبديل للميكروباص سيكون عقب الانتهاء من عملية التطوير، وسيكون له حارة سير محددة في الطريق الدائري، وله محطات معينة ومحددة رسمية منظمة.

المصرى اليوم

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