«جميعهم بنات».. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في بورسعيد

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، أوائل الشهادة الإعدادية.
المركز الأول: عائشة معتز محمد على مدرسة القناة الإعدادية بنات.
المركز الثاني: مريم محمد حسنين، مدرسة القابوطي الإعدادية بنات.
الثالث: بسمله زكريا فوزي، مدرسة الشهيد مصطفى خضر الإعدادية بنات.
الرابع: بسمله ياسر محمد أحمد، مدرسة المشير الإعدادية بنات.
الخامس: مدرسة سماح سامح محمد محمد جودة، مدرسة التحرير الإعدادية بنات.
السادس: فاتن السيد ابو الفتوح، مدرسة الشهيد مصطفى خضر الإعدادية بنات.
السابع: فاطمة أيمن شفيق، مدرسة طلعت حرب الرسمية المتميزة.
الثامن: مريم أحمد عبدالرحمن، مدرسة المشير الإعدادية بنات.
التاسع: مريم أحمد عبدالمنعم صبحي، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات.
العاشر: سما وائل فوزي محمد راضي، مدرسة القناة الإعدادية بنات.
الحادي عشر: شريف محمد احمد محمد على، مدرسة بورسعيد الرسمية للغات.
وبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحان 11 ألف و810 طالب، منهم 6051 طالب، و5759 طالبة، ونجح منهم 9722 طالب بنسبة نجاح 82.41%.