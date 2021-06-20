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لقى 5 اشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرين في 8 حوادث طرق مختلفة، اليوم، بنطاق عدد من المراكز في محافظة الدقهلية

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بوقوع وفيات ومصابين في 8 حوادث طرق بنطاق المحافظة بسبب التخطى الخاطىء والسرعة الجنونية .

فعلى طريق السنبلاوين – المنصورة لقى طالب مصرعه وأصيب 6 آخرين في تصادم سيارة ملاكى بسيارة ميكروباص أجرة خط المنصورة – السبنلاوين، أمام قرية طنبارة دائرة مركز السنبلاوين وتبين أن سبب الحادث السرعة الجنونية من سائق السيارة الملاكى وتمكنت مباحث السنبلاوين من ضبط لفافتين من مخدر البانجو بحوزة السائق .

وعلى طريق «المنصورة – دمياط» الشرقي لقيت طالبة تدعى «مريم عبدالعال عبدالمقتدر»، 22 سنة، مصرعها وأصيب 4 آخرين إثر قيام قائدي موتوسيكلين بالتسابق فيما بينهما وإختلال مقود القيادة نتيجة السرعة الزائدة مما أدي إلى انحرافها واصطدامهما بالطالبتين حال سيرهن على جانب الطريق أمام قرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا، مما تسبب في مصرع الطالبة واصابة زميلتها وقائد المركبة الثانية ومرافقه ومرافق المركبة الأولى.

وعلى طريق المنصورة- طناح لقي طفل يدعى «عبده عصام محمد عبدالعظيم»، 13 سنة مصرعه متأثر بإصابته بنزيف داخلي بالبطن والمخ وكدمات وكسور متفرقة إثر اصطدام سيارة ملاكي به حال عبوره الطريق أمام عزبة فودة، وتوفى فور وصوله المستشفى واتهم والده سائق السيارة بالتسبب في وفاته .

وعلي نفس الطريق لقيت ربة منزل تدعى «فاطمة السيد السيد»، 22 سنة، مصرعها وأصيب قائد موتوسيكل، اثر اصطدام الموتوسيكل بها حال عبورها الطريق أمام قرية «جديدة الهالة»، التابعة لمركز المنصورة واصيب قائد الموتوسيكل بكسر بالسائق عقب انقلابه على الطريق، وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم .

وفى مركز منية النصر لقي سائق توك توك يدعى «محمد بدير سليمان»، 57 سنة، مصرعه متأثرا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسيه ونزيف داخلي بالصدر، اثر إنقلابة على جانب الطريق خلال سيره بأحد شوارع البندر، بسبب اختلال مقود القيادة بيدة .

وفى مركز السنبلاوين أصيب شخصان باشتباه مابعد الارتجاج وجرح قطعي بالركبة، والساق نتيجة اصطدام موتوسيكل بجرار زراعي من الخلف مما ادي إلى حدوث إصابة قائد الموتوسيكل ومرافقه .

وعلى طريق ميت غمر – أجا أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة في حادث 3 سيارات وتوك توك، حيث وقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك وسيارتين نقل جامبو امام قرية الديرس التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية وذلك بسبب التخطى الخاطىء .

كما اصيبت ربة منزل بجروح قطعية بالرأس والحاجب الأيسر وتورم بالعين اليسري اثر اصطدام سيارة بجرار زراعي نتيجة التخطي الخاطئ من قائد الجرار امام قرية منشأة هلال التابعة لمركز السنبلاوين بطريق «السنبلاوين – ميت غمر».