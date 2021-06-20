فيديو مروِّع.. سائقة ترتكب أسوأ خطأ على طريق ذي اتجاهين

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معلق: لا يمكن أن تكون المرأة جادة فيما فعلت

يكشف هذا الفيديو المروع عن واحد من أسوأ الأخطاء، وأكثر الحوادث تكرارًا على الطرق ذات الاتجاهين، حينما استدارت امرأة فجأة بسيارتها؛ ليجد قائد شاحنة خلفها نفسه في طريقه إلى الاصطدام بها، لكنه تفادى ذلك ببراعة، وبأقل الخسائر.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع هذا الحادث مساء يوم 3 يونيو الجاري على طريق سريع بمدينة مايتشي شمالي شرق العاصمة الروسية موسكو.

ويُظهر الفيديو شاحنة بيضاء، تسير على طريق ذي اتجاهين بسرعة 60 كيلومترًا، وفي لحظة ما يضطر قائد الشاحنة إلى التهدئة والانحراف يسارًا؛ لنكتشف وجود سيارة زرقاء تقف بعرض الطريق. وكادت الشاحنة أن تصطدم بالسيارة الزرقاء، لكن المناورة الناجحة لقائد الشاحنة انتهت بكسر جزء من المصد الأمامي للسيارة، وتفادي اصطدام قاتل بين السيارتين. ولم يصب أحد في الحادث.

أما الغريب في الفيديو فهو ما قامت به المرأة قائدة السيارة الزرقاء، التي شلت الصدمة تفكيرها، فوقفت بسيارتها بعرض الطريق، وهي صامتة وواجمة بلا حراك، تنظر غير مصدقة أنها نجت من حادث مروع، بينما جلست فتاتان في المقعد الخلفي للسيارة وهما أيضًا صامتتان.

وللحظات تعاطف قادة السيارات مع السيدة المصدومة، فهدأت حركة المرور تمامًا؛ حتى تستجمع المرأة نفسها، وبعدها بدأت السيارات تتحرك بهدوء حولها، بينما نزل قائد السيارة التي التقطت الحادث، وفحص سيارته، ونظر نحو المرأة وسيارتها، ودون كلمة واحدة عاد إلى سيارته؛ لينتهي الفيديو والمرأة متجمدة بسيارتها على الطريق.

وتعليقًا على الفيديو الذي نُشر على موقع "يوتيوب"، تساءل أحد الأشخاص مستنكرًا: "لماذا توقفت المرأة في منتصف الطريق بعد الحادث؟"، وقال آخر: "لا يمكن أن تكون هذه المرأة جادة فيما فعلت؛ فلا توجد قاعدة مرورية تنص على أنه يمكنك إيقاف سيارتك أينما كانت".

وبرر مشاهدو الفيديو توقُّف المرأة بالصدمة التي أصابتها.