شريهان: أحمد المرسي محارب مخلص في عمله.. وأحد أسباب قدرتي على مواجهة الكاميرا

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مع تحقيقه 60 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب»، كشفت النجمة شريهان، عن كواليس جديدة من تصوير إعلان يحمل اسم «مع بعض أقوى» الذي طرحته خلال شهر رمضان الماضي، لصالح إحدى شركات الاتصالات الشهيرة.

ونشرت الفنانة الاستعراضية الكبيرة عدة صور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مستعيدة من خلالها ذكريات التصوير مع المصور أحمد المرسي، ومعلقة بتوجيه الشكر له، والثناء على قدراته الفنية والإنسانية.

وكتبت: «ربما يعرف الكثيرون هذا الرجل الأصيل والموهوب والمحترف، ومع ذلك يجب أن أقول إنه أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني قادرة على مواجهة أي كاميرا أمامكم جميعًا، هذا الرجل هو مثال للنقاء، والكرم، والأمانة، وأعظم صديق، وأب، والأهم من ذلك إنه فنان، ومحارب مخلص في عمله من أجل الاهتمام الخاص بالتفاصيل والكمال».

وتابعت: «إنه إيماني بحقيقة أن ما كان في يوم من الأيام، لا يزال يحتل مكانته؛ إنه أحمد المرسي وهذا يكفي.. لك كل إحترامي وتقديري وثقتي».

وأضافت موجهة الحديث لجمهورها: «أحتاج لإعطاء لحظة تقدير كبيرة لهذا الإنسان،وسط تعرّيفكم جميعًا بالتدريج، على أكثر الأشخاص دعمًا في حياتي الشخصية والمهنية. هذا الرجل الذي منحني القوة بطرق قد لا يدركها. لكنه الرجل الذي أكن له فخر لا ينتهي، وسأظل أكبر داعمة له في كل خطوة في رحلته».

واختتمت: «أنتَ رجل عظيم ومثال مشرف للإنسان المصري المبدع والفنان».

شريهان

ومن جانبه علق مدير التصوير أحمد المرسي على المنشور ذاته، معربًا عن سعادته وتأثره بكلماتها، وموجهًا الشكر لها، واصفًا: «تأثرت بهذه الكلمات الجميلة، لم أجد الكلمات المناسبة للرد عليها! أشكرك على كونك الفنانة الجميلة التي أنتِ عليها، وعلى تعليمك لي وللجميع ما هو الفن الحقيقي».

وتابع: «أنتِ من أكثر الأشخاص الموهوبين الذين عملت معهم على الإطلاق، ويشرفني دائمًا التعاون معًا، وهذا على المستوى المهني فقط! لكن بالنسبة لي على المستوى الشخصي، أنتِ صديق رائع وشخص جميل داخليًا وخارجيًا. أنا اتشرفت بالعمل معكِ وفخور بأنني جزء من رحلتك، وفخور أيضًا بأن أكون جزءًا من حياتك. شكرًا لا تكفي، وربنا يديم الود بيننا».

يذكر أن شريهان عادت للشاشات في رمضان الماضي، بعد غياب أكثر من 27 عامًا، عقب إطلالتها التلفزيونية الأخيرة بفوازير «حاجات ومحتاجات» وذلك من خلال فيديو كليب استعراضي غنائي «مع بعض أقوى»، والذي تصدر تريند السوشيال ميديا اَنذاك، محققًا نسب مشاهدات تخطت الـ 60 مليون على موقع «يوتيوب».

كلمات أغنية الإعلان من تأليف منة عدلى القيعى، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أمين بوحافة، ومدير التصوير أحمد المرسى، وإخراج محمد شاكر خضير.