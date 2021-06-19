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عرضت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، اعتراض 11 مسيّرة حوثية مفخخة استهدفت السعودية، السبت.

وقال التحالف مساء السبت إن الدفاعات السعودية اعترضت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران.

وفي وقت سابق، أكدت الدفاعات السعودية، بعد ظهر السبت، اعتراض مسيرتين مفخختين للحوثيين صوب خميس مشيط، وكذلك إسقاط مسيرة ثالثة.

وأعلن التحالف أن «تصعيد ميليشيات الحوثي المتعمد والممنهج ضد اليمنيين يمثل جرائم حرب».