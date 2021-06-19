وليد سليمان وعم حارث يتعرضان للإغماء بعد إطلاق القوات التونسية الغاز المسيل للدموع

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تعرض وليد سليمان لاعب الأهلي، وعم حارث عامل غرف الملابس للإغماء بعد إطلاق قوات الأمن التونسية قنابل الغاز المسيلة للدموع وذلك بحسب ما أوردت قناة الأهلي.

وشهدت مدرجات ملعب حمادي العقربي برادس اشتباكات عنيفة بين جماهير الترجي التونسي وقوات الأمن، بسبب عمليات الشغب التي قامت بها جماهير الترجي قبل انطلاق مباراة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مدرجات الملعب عمليات كر وفر عنيفة بين جماهير الترجي وقوات الأمن التونسي التي قامت بمطاردة الجماهير للسيطرة على أعمال الشغب الموجودة في ملعب المباراة.

وبحسب مراسل قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا هناك أنباء عن تأجيل انطلاق المباراة بسبب الأحداث الجارية.

غادر طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي التونسي بقيادة فيكتور جوميز ملعب حمادي ‏العقربي برادس منذ قليل، بسبب عدم قدرته على أداء عمليات الإحماء نظرًا لانتشار الغاز ‏المسيل.‏

وغادر لاعبو الأهلي ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم ‏على التنفس، بسبب إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب ‏جماهير نادي الترجي في المدرجات بعد دقائق من عمليات الإحماء.‏

ويبحث الجهاز الطبي للفريق عن حلول لإزالة عمليات الاختناق التي أصابت اللاعبين لعدم ‏التأثير عليهم في المباراة.‏