بيلاروسيا تمنع الطائرات الأوكرانية من دخول مجالها الجوي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده لن تقبل دخول طائرات قادمة من أوكرانيا كرد على إجراءات كييف.

وقال الرئيس البيلاروسي، اليوم السبت، في مقابلة أجراها على قناة، «بول بيرفي»، إنه «نظرًا إلى أن أوكرانيا أغلقت رحلتنا (الرحلات الجوية البيلاروسية)، فلن نقبل نحن الطائرات القادمة من أوكرانيا ببساطة».

وكان البرلمان الأوكراني قد أقر مشروع قرار حول قطع العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وبيلاروسيا.

وجاء في بيان المشروع الأوكراني: «الاعتراف بالنظام البيلاروسي على أنه يشكل تهديدًا للأمن الدولي فيما يتعلق بحقائق التعاون مع الإرهابيين».