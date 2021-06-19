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تحدثت الفنانة ومقدمة البرامج ميار الببلاوي عن حالتها الصحية، مؤكدة أنها في حالة أفضل حاليًا.

وكشفت «ميار» سبب خضوعها لعملية جراحية، موضحة أن بعض المواقع تداولت أخبارا خاطئة، حول معانتها من مشاكل في القلب.

لذا أكدت أن قلبها «بخير»، موضحة أنها خضعت لعملية جراحية نسائية، تشعر بالخجل من قولها، مُعلقة: «أعفوني أقول هو إيه حاجه شخصية نسائية».

وأوضحت أنها أخذت عينة من الرحم وتنتظر نتيجتها وتطلب من الجميع الدعاء لها أن تكون النتيجة جيدة، فيما كشفت أنها ستخضع لعملية جراحية جديدة قريبا، في حالة لم تكن النتيجة جيدة.

ونفت ميار خضوعها لعملية تجميل بعدما اتصل بها أحد الصحفيين وسألها عن الأمر، مؤكدة أنها منذ أن ظهرت ولم يتغير شكلها أبدا، وتابعت: «في يوم من الأيام عايزه أعمل تجميل لكن مش قادرة (حاليًا) وإن شاء الله أعمل دايت».

وقالت ميار: «مهما أقولكم عن الإهتمام والعروض بالمساعدة مش هتصدقوا حسيت ليا ناس غاليين عليّا أحسن من عيلتي وأهلي أنتم نعمة وربنا يخليكم ليا ميرسي على كل حد بعتلي وكان عايز يطمن عليّا.. زهقت والله من قاعدة البيت واللي يتمنالي حاجه كويسة تتردله واللي بتمنالي حاجه وحشة ماتتردلوش بعمل اللايف عشان أطمنكم عليّا».

وكان «الببلاوي» حلّت في بث مباشر قبل دخولها إلى غرفة العمليات بلحظات، ثم بعدها نشر ابنها صورتها عقب خروجها من غرفة العمليات، دون ذكر حقيقة حالتها الصحية.