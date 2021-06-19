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أمير قطر يوجه رسالة إلى غوتيريش بعد إعادة انتخابه أمينا عاما للأمم المتحدة

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أمير قطر يوجه رسالة إلى غوتيريش بعد إعادة انتخابه أمينا عاما للأمم المتحدة أمير قطر يوجه رسالة إلى غوتيريش بعد إعادة انتخابه أمينا عاما للأمم المتحدة

وهنأ أمير قطر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنطونيو غوتيريش بمناسبة إعادة تعيينه أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية.

كما تمنى أمير قطر لغوتيريش "التوفيق ولمنظمة الأمم المتحدة مزيدا من التقدم في تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة والحفاظ على الأمن والسلم في العالم".

من جانبه، وصف غوتيريش إعادة انتخابه بـ"شرف كبير" وأكد أنه يشعر بالامتنان للثقة التي نالها لكي يمارس مهامه كأمين عام للأمم المتحدة لفترة ثانية، وذلك في تغريدة له على موقع "تويتر".

وتابع غوتيريس أن حصوله على فترة ولاية ثانية "امتياز عظيم وواجب أنبل"، بحسب قوله.

​وعينت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية، وسيتولى هذا المنصب حتى عام 2026.

© Sputnik . Sergey Guneev

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، أمس الجمعة: "يشرفني أن أعلن تعيين أنطونيو غوتيريش أمينًا عامًا للأمم المتحدة لولاية  ثانية، من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2026".

وفي وقت سابق أكد غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تعهده بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة متصلة الأراضي، من أجل تحقيق سلام شامل.

كما رحب بالبيان المشترك بشأن الاستقرار الاستراتيجي الصادر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن عقب القمة التي عقدت في جنيف.

الجدير بالذكر أن غوتيريش يشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2017.

SputnikNews

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