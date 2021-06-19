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محمد صلاح وساديو ماني يغيبان عن ليفربول في 5 مباريات خلال الموسم الجديد

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محمد صلاح وساديو ماني يغيبان عن ليفربول في 5 مباريات خلال الموسم الجديد محمد صلاح وساديو ماني يغيبان عن ليفربول في 5 مباريات خلال الموسم الجديد

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، تأكد غيابه عن فريقه الإنجليزي خلال شهر يناير المقبل من العام الجديد 2022 نظرا لإرتباط قائد المنتخب الوطني ببطولة أمم أفريقيا التى ستقام في الكاميرون وفقا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المؤكد أن يغيب صلاح عن 5 مباريات هم: ليدز وليستر سيتي والتي يتم خوضهما يومي 26 و28 ديسمبر، وفي شهر يناير يغيب صلاح عن لقاءات تشيلسي الذي سيقام أول يوم في العام الجديد، ثم برينتفورد الذي ستقام في منتصف يناير 2022، ثم كريستال بالاس التى ستقام 22 يناير.

محمد صلاح، من المقرر أن يعود لفريقه حال صعود المنتخب الوطني الأول للمباراة النهائية في أمم أفريقيا 2021، خلال لقاء ليستر سيتي والذي سيقام يوم 9 فبراير من العام الجديد 2022.

ليفربول الإنجليزي أصبح من المؤكد أن يفقد نجمين آخرين بخلاف محمد صلاح خلال بطولة أمم أفريقيا 2022، ويغيب ساديو ماني نجم منتخب السنغال، ونابي كيتيا، نجم منتخب غينيا.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلنت، عن موعد قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون العام القادم 2022، بالإضافة لمواعيد انطلاق ونهاية البطولة القارية.

وحددت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، موعدي بداية ونهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث ستقام خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022 بالكاميرون.

وكانت بطولة كأس الأمم الإفريقية قد تم تأجيلها في وقت سابق، للحد من انتشار ، والذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي في العالم خلال عام 2020.

ويستهل فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب مشواره بمواجهة بطل دوري الدرجة الأولى. وينهي الريدز الموسم بمواجهة ولفرهامبتون على ملعب آنفيلد. وفيما يلي مواعيد مباريات الموسم الجديد، مع العلم أنها قد تتغير بسبب المباريات الأوروبية.

أغسطس

14 - نورويتش (خارج)

21- بيرنلي (داخل)

28 - تشيلسي (داخل)

سبتمبر

11 - ليدز (خارج)

18 - كربستال بالاس (داخل)

25 - برينتفورد (خارج)

أكتوبر

2 - مانشستر سيتي (داخل)

16 - واتفورد (خارج)

23 - مانشستر يونايتد (خارج)

30 - برايتون (داخل)

نوفمبر

6 - وست هام (خارج)

20 - أرسنال (داخل)

27 - ساوثهامبتون (داخل)

30 - إيفرتون (خارج)

ديسمبر

ولفرهامبتون (خارج)

11 - أستون فيلا (داخل)

15 - نيوكاسيل (داخل)

18 - توتنهام (خارج)

26 - ليدز (داخل)

28 - ليستر (خارج)

يناير

1 - تشيلسي (خارج)

15 - برينتفورد (داخل)

22 - كريستال بالاس (خارج)

فبراير

9 - ليستر (داخل)

12 - بيرنلي (خارج)

19 - نورويتش (داخل)

26 - أرسنال (خارج)

مارس

5 - وست هام (داخل)

12 - برايتون (خارج)

19 - مانشستر يونايتد (داخل)

أبريل

2 - واتفورد (داخل)

9 - مانشستر سيتي (خارج)

16 - أستون فيلا (خارج)

23 - إيفرتون (داخل)

30 - نيوكاسيل (خارج)

مايو

7 - توتنهام (داخل)

15 - ساوثهامبتون (خارج)

22 - ولفرهامبتون (داخل)

المصرى اليوم

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