أخبار عاجلة

منظمة حقوقية: ميليشيا "الحوثي" جندت نصف مليون طفل يمني بجبهات القتال -
"الأمن الصناعي" تعقد عددًا من البرامج في "السلامة الصناعية والحماية من الحريق" -
بعد تطعيم الملايين.. علامة واحدة محتملة على إصابتك بكورونا بعد تلقي اللقاح -
حُسن التصرف مغلاق الأزمات -
"بايدن": قصف الميليشيات في سوريا والعراق رسالة لإيران -
"المزيد" يرفع التهنئة للقيادة لتحقيق السعودية قفزة بمؤشر الأمن السيبراني عالميًا -
استعدادًا لموسم حج هذا العام.. صيانة أبواب المسجد الحرام -
بدء تلقي طلبات بناء وتشغيل واستغلال ميناء جاف ومركز لوجستي بالعاشر من رمضان -
محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح في مخالفات البناء -
الجيزة تتصدى لتحويل 9 وحدات من سكني إلى تجاري في حدائق الأهرام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صاحبة الحوادث المميتة .. الطائرة بوينج 737 ماكس تعود للخدمة

Print
صاحبة الحوادث المميتة .. الطائرة بوينج 737 ماكس تعود للخدمة صاحبة الحوادث المميتة .. الطائرة بوينج 737 ماكس تعود للخدمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «بوينج»، الجمعة، أن النسخة الجديدة من طائرتها «737 ماكس» التي عادت مؤخرا إلى الخدمة بعد وقف تشغيلها إثر حادثي تحطّم داميين، ستقوم بأول رحلة تجريبية قرب سياتل.

ومن المقرر أن تقلع الطائرة «737 ماكس 10» من رينتون في واشنطن عند الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش لتهبط بعد ساعتين في سياتل، لكن الشركة أشارت إلى أن التوقيت الدقيق سيعتمد على أحوال الطقس.

وفي البداية، كان من المفترض أن تدخل الطائرة المتوسطة المدى في الخدمة التجارية عام 2020، لكن الخطوة تأخرت بسبب وقف تشغيل الطائرات من طراز «ماكس» لمدة 20 شهرا، فيما فاقمت الضربة التي سددها «كوفيد 19» لقطاع الطيران المشكلة.

وتتوقع «بوينج» حاليا بدء عمليات تسليم الطائرات التجارية في 2023، وحتى ذلك الحين ستجري رحلات تجريبية إضافية من الشركة وإدارة الطيران الفدرالية المنظمة للقطاع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بدء تلقي طلبات بناء وتشغيل واستغلال ميناء جاف ومركز لوجستي بالعاشر من رمضان

بدء تلقي طلبات بناء وتشغيل واستغلال ميناء جاف ومركز لوجستي بالعاشر من رمضان

محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح في مخالفات البناء

محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح في مخالفات البناء

الجيزة تتصدى لتحويل 9 وحدات من سكني إلى تجاري في حدائق الأهرام

الجيزة تتصدى لتحويل 9 وحدات من سكني إلى تجاري في حدائق الأهرام

دراسة: 27% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لجأوا للتسوق الإلكتروني بعد «كورونا»

دراسة: 27% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لجأوا للتسوق الإلكتروني بعد «كورونا»