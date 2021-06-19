صاحبة الحوادث المميتة .. الطائرة بوينج 737 ماكس تعود للخدمة

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أعلنت شركة «بوينج»، الجمعة، أن النسخة الجديدة من طائرتها «737 ماكس» التي عادت مؤخرا إلى الخدمة بعد وقف تشغيلها إثر حادثي تحطّم داميين، ستقوم بأول رحلة تجريبية قرب سياتل.

ومن المقرر أن تقلع الطائرة «737 ماكس 10» من رينتون في واشنطن عند الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش لتهبط بعد ساعتين في سياتل، لكن الشركة أشارت إلى أن التوقيت الدقيق سيعتمد على أحوال الطقس.

وفي البداية، كان من المفترض أن تدخل الطائرة المتوسطة المدى في الخدمة التجارية عام 2020، لكن الخطوة تأخرت بسبب وقف تشغيل الطائرات من طراز «ماكس» لمدة 20 شهرا، فيما فاقمت الضربة التي سددها «كوفيد 19» لقطاع الطيران المشكلة.

وتتوقع «بوينج» حاليا بدء عمليات تسليم الطائرات التجارية في 2023، وحتى ذلك الحين ستجري رحلات تجريبية إضافية من الشركة وإدارة الطيران الفدرالية المنظمة للقطاع.