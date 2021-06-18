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زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس، حيث كانت في استقباله الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة العاملين في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وقال المحافظ أن الزيارة تناولت بحث سبل التعاون بين الأكاديمية والمحافظة، وكيفية الاستفادة من البرامج التي تقدمها الأكاديمية لتطوير مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة داخل المحافظة، مؤكدا على أهمية التدريب وإعداد الكوادر اللازمة في المجالات المختلفة وذلك من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية مهارات التميز والجودة والتطوير.

وقام المحافظ بزيارة المتدربين في الأكاديمية من العاملين بمحافظة الإسكندرية، ضمن البرنامج المنعقد لهم داخل الأكاديمية، وأثنى على المحتوى التدريبي، وأشاد بكونه محتوى يصلح للتطبيق العملي على أرض الواقع وليس مجرد تدريبًا نظريًا فقط، وأوصى المتدربين بالحصول على أقصى استفادة ممكنة من المحاضرات، لتطبيق ما درسوه في أعمالهم فور عودتهم.

محافظ الإسكندرية يبحث تطوير مهارات العاملين بـ"الديوان" مع "الوطنية للتدريب"(صور)

محافظ الإسكندرية يبحث تطوير مهارات العاملين بـ"الديوان" مع "الوطنية للتدريب"(صور)

محافظ الإسكندرية يبحث تطوير مهارات العاملين بـ"الديوان" مع "الوطنية للتدريب"(صور)

محافظ الإسكندرية يبحث تطوير مهارات العاملين بـ"الديوان" مع "الوطنية للتدريب"(صور)

محافظ الإسكندرية يبحث تطوير مهارات العاملين بـ"الديوان" مع "الوطنية للتدريب"(صور)

محافظ الإسكندرية يبحث تطوير مهارات العاملين بـ"الديوان" مع "الوطنية للتدريب"(صور)