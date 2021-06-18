الموافقة على تنفيذ 163 مشروعًا زراعيًا بشمال سيناء بقيمة 1.9 مليون جنيه

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وافق الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة بشمال سيناء، علي تنفيذ عدد 163 مشروعًا زراعيًا بقيمة مليون و948 ألف جنيه.

وأكد أسامه الشريف، مدير عام الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة، علي تنفيذ عدد 163 مشروعًا زراعيًا بقيمة مليون و948 ألف جنيه.

أضاف الشريف، أنه تم بالفعل تنفيذ عدد 121 مشروعًا زراعيًا بقيمة مليون و402 ألف جنيه ، من بينها مشروع بالعريش و51 مشروعًا بالشيخ زويد و4 مشروعات برفح و61 مشروعا في نخل و4 مشروعات بالحسنة.



يذكر أن الصندوق الدوار للتنمية الاقتصادية وترشيد الطاقة للمشروعات فى محافظة شمال سيناء، وافق على تمويل 661 مشروعا بقيمة تصل الى 7.2 ملايين جنيه

كما يذكر أن الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة التابع للإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية فى محافظة شمال سيناء يعمل تحت اشراف ورعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، ويرأس مجلس ادارته عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة .