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اكتشاف إصابات «تورد القمة» و«الندوة المتأخرة» بمحاصيل الموز والكوسة والفاصوليا في زراعات الإسكندرية (صور)

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كشفت لجنة علمية نفذتها مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى في الاسكندرية، بقيادة المهندس طارق زكي محمد صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، وتوجيهات المهندسة تريزة سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، وجود إصابات بعدد من المحاصيل منها الموز والفاصوليا والكوسة والطماطم.

وقال «صالح»، أن لجنة من مهندسى إدارات الإرشاد الزراعى والبساتين قامت ضمت المهندس أحمد زين العابدين والمهندسة هدى موسى والمهندسة آلاء محمد حسن، قامت بالمرور على زراعات الموز بجمعية سيدي مسعود الزراعية والتابعة لإدارة العامرية الزراعية، حيث تم المرور على أرض اللواء أحمد أبوالفتح مساحة ٣٠ فدان موز صنف ويليامز تروي بالتنقيط، وتلاحظ وجود نسبة من مرض «تورد القمة» في الموز، وتم التوصية بالاهتمام بمكافحة حشرة المن حيث أنها المسؤولة عن انتقال المرض بين الأشجار.

وأوضح في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم المرور على زراعات الكوسة والطماطم والفلفل والفاصوليا وفحص شكاوى المزارعين، حيث وجد إصابات بالندوة المتأخرة على الطماطم والفاصوليا وتم التنبيه على المزارعين بضرورة شراء الشتلات من مشتل موثوق به، ويكون مرخص من وزارة الزراعة والتعامل فقط مع الأصناف المسجلة بالوزارة،كما تم المرور على أشجار النخيل أرض المزارع رشيد محمد، وتم إجراء عملية التكميم أو التكييس لعراجين البلح لحمايتها من الأمراض والآفات وضمان العقد، وتقليل الفاقد من الثمار والإسراع في نضجها.

اكتشاف إصابات "تورد القمة" و"الندوة المتأخرة" بمحاصيل الموز والكوسة والفاصوليا فى زراعات الإسكندرية (صور)
اكتشاف إصابات "تورد القمة" و"الندوة المتأخرة" بمحاصيل الموز والكوسة والفاصوليا فى زراعات الإسكندرية (صور)
اكتشاف إصابات "تورد القمة" و"الندوة المتأخرة" بمحاصيل الموز والكوسة والفاصوليا فى زراعات الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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