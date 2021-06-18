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محافظ شمال سيناء يعلن القضاء على الكثافات بالمدارس التجريبية

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محافظ شمال سيناء يعلن القضاء على الكثافات بالمدارس التجريبية محافظ شمال سيناء يعلن القضاء على الكثافات بالمدارس التجريبية

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أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، القضاء على الكثافات بالمدارس التجريبية خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022.

وقال المحافظ، إنه تم إضافة مدرسة تجريبية جديدة لبدء الدراسة بها هذا العام وهى مدرسة الشهيد محمد الزملوط بأرض الجولف، وإنشاء جناح جديد بمدرسة ٢٥ يناير التجريبية للغات للقضاء على الكثافات العالية في القطاع.

أشار المحافظ إلى افتتاح المدرسة اليابانية لأول مرة بشمال سيناء، لافتًا إلى أن هناك لجنة من وزارة التربية والتعليم تتابع عملية القبول بها. وأعلن عن تشكيل لجنة من المحافظة لمتابعة استعدادات امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفتية وتجهيزات اللجان.

المصرى اليوم

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