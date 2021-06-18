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سميرة عبد العزيز: إزاي المؤلف يقعد عند الفنانة في بيتها قبل ما يخلص كتابة العمل ()

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سميرة عبد العزيز: إزاي المؤلف يقعد عند الفنانة في بيتها قبل ما يخلص كتابة العمل (فيديو) سميرة عبد العزيز: إزاي المؤلف يقعد عند الفنانة في بيتها قبل ما يخلص كتابة العمل ()

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انتقدت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، جلسات الفن التي تحدث داخل بيوت النجمات، معلقة: «إزاي مؤلف يروح يقعد في جلسة عمل عند الفنانة فلانة قبل ما يكتب ويخلص الكتابة، والمفروض إن الفنانة متعرفش حاجة عن دورها إلا لما يخلصه».

وأضافت لـ «المصري اليوم»: «النهاردة الدنيا مقلوبة، النجمة طبعا هي اللي هتجيب الفلوس وترشح الأدوار وتشترك في التأليف، بتعمله في بيتها ويخرج العمل بعيد عن ما يليق بمجتمع ».

وأشارت قائلة: «أنا رافضة ما يقدم حاليًا من فن بعيد عن ما يقدم لمصر ويمثلها، لأننا بنعلم أجيال، أنا شفت طفل صغير ماسك مطواة بقوله ماسكها ليه بيقولي علشان افرض حد يطوخني في السكة، روحت لأمه أقولها قالت لي بيقلد التليفزيون».

المصرى اليوم

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