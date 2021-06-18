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لاقتراحات اماكن الخروج

انتقدت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، جلسات الفن التي تحدث داخل بيوت النجمات، معلقة: «إزاي مؤلف يروح يقعد في جلسة عمل عند الفنانة فلانة قبل ما يكتب ويخلص الكتابة، والمفروض إن الفنانة متعرفش حاجة عن دورها إلا لما يخلصه».

وأضافت لـ «المصري اليوم»: «النهاردة الدنيا مقلوبة، النجمة طبعا هي اللي هتجيب الفلوس وترشح الأدوار وتشترك في التأليف، بتعمله في بيتها ويخرج العمل بعيد عن ما يليق بمجتمع مصر».

وأشارت قائلة: «أنا رافضة ما يقدم حاليًا من فن بعيد عن ما يقدم لمصر ويمثلها، لأننا بنعلم أجيال، أنا شفت طفل صغير ماسك مطواة بقوله ماسكها ليه بيقولي علشان افرض حد يطوخني في السكة، روحت لأمه أقولها قالت لي بيقلد التليفزيون».