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مكاتب مكة الهندسية تتدرب على الرخص الإنشائية والقرارات المساحية الجديدة

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مكاتب مكة الهندسية تتدرب على الرخص الإنشائية والقرارات المساحية الجديدة مكاتب مكة الهندسية تتدرب على الرخص الإنشائية والقرارات المساحية الجديدة
بالتعاون مع "البلديات" وبمشاركة أكثر من 80 مكتبًا وحضور عددٍ من منسوبي الأمانة

مكاتب مكة الهندسية تتدرب على الرخص الإنشائية والقرارات المساحية الجديدة

نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة- ممثلةً في الإدارة العامة لتجربة العميل- ورشة عمل لنظام بلدي، وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبمشاركة أكثر من 80 مكتبًا هندسيًا وحضور عددٍ من منسوبي الأمانة من مهندسين ومسَّاحين.

وأوضح مدير نظام بلدي بأمانة العاصمة المقدسة مازن فيصل خان، أن الورشة تهدف إلى تدريب أكبر عددٍ من العاملين على الرخص الإنشائية والقرارات المساحية، المُعدة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على نظام بلدي، لتحقيق أفضل الممارسات العلمية والعملية في إنجاز الخدمات والأنشطة وللوصول لمستوى متميز من رضا خدمة العملاء ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وبيَّن خان أن الورشة استمرت لمدة أربعة أيام وأُقيمت بمسرح الأمانة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، واستهدفت في التدريب موظفي إدارة المكاتب الهندسية والإدارات المعنية بالأمانة وموظفي البلديات الفرعية والمرتبطة والمكاتب الهندسية لصياغة نظام بلدي الموحد من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجميع الأمانات، لتسهيل عملية تفويض المهام والصلاحيات إلى جميع المستويات الوظيفية بشكل ميسر وواضح، وتقليل الجهود المبذولة للمراقبة والمتابعة.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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