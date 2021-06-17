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للأسبوع الثاني.. استمرار زيادة أعداد الرحلات والسائحين الروس القادمين للغردقة

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للأسبوع الثاني.. استمرار زيادة أعداد الرحلات والسائحين الروس القادمين للغردقة للأسبوع الثاني.. استمرار زيادة أعداد الرحلات والسائحين الروس القادمين للغردقة

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للأسبوع الثاني تواصلت الزيادة في حركة السائحين الروس القادمين لقضاء إجازاتهم بالمنتجعات السياحية بالغردقة سواء في عدد الرحلات أو السائحين عبر وصولهم في الرحلات المنتظمة القادمة من مختلف المطارات الروسية لمطار القاهرة وسط تزايد الطلب من السائحين الروس للسفر للبحر الأحمر.

وأكد مسؤولو شركات السياحة بالبحر الأحمر، أن مطار القاهرة استقبل الخميس، 15 رحلة عبر الخطوط الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة أقلت نحو ٣ آلاف سائح روسي، حيث أصبحت الرحلات تصل من نحو 10 مطارات روسية ويتم نقل السائحين من القاهرة بالطريق البري بالاتوبيسات للغردقة أو بالرحلات الجوية على الخطوط الداخلية لحين استئناف الرحلات الجوية الروسية الشارتر لمطار الغردقة الدولي.

يذكر أن وزارة الطيران وسلطة الطيران المدني وافقوا لعدد من شركات الطيران الخاصة الروسية على تنظيم رحلات جوية منتظمة بين عدد من المطارات الروسية ومطار القاهرة الدولي.

المصرى اليوم

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