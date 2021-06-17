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عبر بوابة النمسا.. هولندا تلتحق بركب المتأهلين لثمن نهائي أمم أوروبا

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عبر بوابة النمسا.. هولندا تلتحق بركب المتأهلين لثمن نهائي أمم أوروبا

التحق منتخب هولندا بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بعد تخطي عقبة النمسا بهدفين دون رد، أمس الخميس، على ملعب "يوهان كرويف" بالعاصمة الهولندية أمستردام في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للمسابقة القارية.

افتتح ممفيس ديباي التسجيل في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، فيما أضاف دينزل دومفريس الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وبات الهولندي ثالث المتأهلين لدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، بعد منتخبي إيطاليا وبلجيكا.

عبر بوابة النمسا.. هولندا تلتحق بركب المتأهلين لثمن نهائي أمم أوروبا

عبر بوابة النمسا.. هولندا تلتحق بركب المتأهلين لثمن نهائي أمم أوروبا

بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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