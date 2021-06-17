إبراهيم عيسى: محمد حسين يعقوب عاش في كنف حسني مبارك وكفّره طوال 30 عامًا

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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن محمد حسين يعقوب عاش في كنف الرئيس الراحل حسني مبارك وكان لهم قنوات تبث يوميًا وجوامع مصر كانت لهم كمنابر، موضحًا أن ما حدث في الإخوان بعد 30 يونيو سبب ضمور نسبي في الحركة الإسلامية ولم يسبب أي نهاية لأفكارهم.

وأضاف «عيسى»، خلال تعليق ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي يُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن حسين يعقوب رأي في 30 عام بأن حسني مبارك كافر، مشددًا على أن السلفية لا تختلف عن الإخوان فهم نفس الفكر والعقل، كما أن السفلية أشد وأخطر من الإخوان، منوهًا إلى أن هناك حالة من الانكشاف والتعري لحقيقة الفكر السلفي.

وأوضح أن الجماعة السلفية تعيش تحت رعاية وحماية من الحزب السلفي، كما ان ما يكفر المجتمع مازالوا مستمرين، مضيفًا: «الإخوان والسلفيين عباءة واحدة لا فرق بينهما»، مؤكدًا أن السلفية صفحات بسيطة من الإسلام، وأنه لا إصلاح ديني إلا بوجود الدولة ومشاركتها.