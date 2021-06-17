شعراوي يستجيب لاستغاثة مسنة بعد إزالة «فاترينة شاي وقهوة» تخصها في روض الفرج (صور)

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استجاب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لشكوى سيدة مسنة 65 سنة بمنطقة روض الفرج بالقاهرة بعد استغاثتها من قيام الحي بتنفيذ إزالة «فاترينة شاي وقهوة»، التي تمتلكها والملاصقة لأحد العقارات بالقرب من منزلها بشارع عبيد أمام شركة مياه الشرب، والتي تساعدها على توفير نفقات أسرتها المكونة من ٦ أبناء بعد وفاة زوجها منذ سنوات.

وجه الوزير، بحسب بيان صحفي الخميس، على الفور بالتواصل مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لبحث شكوي السيدة، حيث تم توجيه لجنة من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة لموقع الشكوي للوقوف على أسبابها والعمل على حلها، حيث تم الالتقاء بالشاكية سعاد أحمد منصور والتوجه بها للقاء الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، حيث تبين قيام الحي بتنفيذ قرار إزالة صدر مسبقاً بناء على شكاوي عديدة من السكان بالعقار التي توجد به الفاترينة الخاصة بها والتي أرسلوها إلى البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء ومحافظة القاهرة وحي روض الفرج ومطالبتهم بسرعة تنفيذ الإزالة.

كما تبين أن مسئولي الحي قاموا منذ أسبوع بإبلاغ السيدة شفاهة بموعد تنفيذ الإزالة وهو ما أكدته الشاكية خلال لقائها مع نائب المحافظ ولجنة التفتيش من الوزارة.

ووجه وزير التنمية المحلية، بالتنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بعد التأكيد من الظروف الأسرية للمسنة وأنها تعول أسرة مكونة من ٦ ابناء وأحفاد، حيث تم توفير كشك للسيدة ليكون مصدر دخل ثابت لها بالقرب من منزلها بعد أن طلبت بتوفير مصدر دخل قريب من المنزل وعدم الابتعاد عنه نظراً لظروفها.

وكلف الوزير المحافظ باستمرار التنسيق مع نائب المحافظ ورئيس حى روض الفرج لمتابعة إجراءات إنهاء ترخيص الكشك الجديد في المنطقة المقابلة للفاترينة القديمة، واستمرار المتابعة للاطمئنان على استلامها الكشك.

وزير التنمية المحلية يستجيب لشكوى مسنة بروض الفرج

وزير التنمية المحلية يستجيب لشكوى مسنة بروض الفرج