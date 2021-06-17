محافظ أسوان يشيد بدور مديرية الأمن في تنفيذ حملات إزالة الإشغالات

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أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور الحيوى لمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عصام عثمان مدير الأمن في إزالة الإشغالات بالأسواق وأخرها الحملة المكبرة بسوق السيل الجديد وهو الذي سيتبعه بدء أعمال التطوير به، على أن تمتد حملات الإزالات إلى باقى الأسواق تباعاً لتفريغ المدن من العشوائية والباعة الجائلين في ظل توفير سويقات حضارية بديلة، وهو الذي يتوازى مع الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على عربات التوك توك.

وقال إنه تم خلال شهر ضبط ومصادرة 140 توك توك وإحتجازهم بحضانة الشلال، بجانب توقيع غرامة مالية قدرها 400 جنيه على 375 توك توك أخر.