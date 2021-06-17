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يورو 2020: دومفريس يواصل التألق والصدارة للطواحين بشكل رسمي

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يورو 2020: دومفريس يواصل التألق والصدارة للطواحين بشكل رسمي يورو 2020: دومفريس يواصل التألق والصدارة للطواحين بشكل رسمي

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حقق الهولندي ثاني انتصاراته في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بعد ان تغلب على منتخب النمسا بنتيجة 2-0 في ثاني جولات المجموعة الثالثة من البطولة.

وأنهى اصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف من توقيع المهاجم ممفيس ديباي، نتيجة ركلة جزاء حصل عليها الجناح المدافع الأيمن دينزل دومفريس.

وفي الشوط الثاني وبعد كم ضائع من الفرص، نجح دومفريس من مضاعفة تقدم منتخب الطواحين بهدف ثان في الدقيقة 67، ليحقق منتخب هولندا فوزه الثاني ويضمن التأهل لأدوار خروج المغلوب من البطولة.

نجم المباراة:

للمباراة الثانية على التوالي، حصل دينزل دومفريس على جائزة نجم المباراة بعد دوره الكبير اليوم، وتسببه بشكل رئيسي في هدفي المنتخب الهولندي.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

ضمن المنتخب الهولندي التأهل لدور ال16 من البطولة بعد ان ارتفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، في حين تجمد رصيد منتخب النمسا عند ثلاث نقاط في المركز الثاني من المجموعة.

منتخب هولندا ضمن صدارة المجموعة ايضًا مع تفوقه في المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه (أوكرانيا والنمسا)

منتخب هولندا في الجولة الأخيرة سيلعب مواجهة تحصيل حاصل ضد شمال مقدونيا، في حين سيخوض منتخب النمسا مواجهة قوية ضد منتخب أوكرانيا من أجل المركز الثاني في المجموعة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- منتخب هولندا بلغ أدوار خروج المغلوب في كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى منذ نسخة عام 2008.

- دينزيل دومفريس لم يسجل اي اهداف في 19 مباراة دولية قبل بداية اليورو، اللاعب سجل هدفان بواقع هدف في كل مباراة من مباريات اليورو الحالي مع منتخب هولندا.

- دومفريس هو ثاني لاعب في تاريخ الكرة الهولندية الذي يتمكن من التسجيل في أول مباراتين من نسخة لليورو، بعد روود فان نيستلروي في نسخة عام 2004.

- منذ وصول فرانك دي بور لقيادة المنتخب الهولندي، ممفيس ديباي سجل 8 أهداف مع منتخب الطواحين، فقط روميلو لوكاكو (10 أهداف مع بلجيكا) سجل عدد أكبر مع منتخب أوروبي خلال تلك الفترة.

- منتخب هولندا هزم منتخب النمسا في جميع المباريات ال7 الأخيرة التي جمعت بين المنتخبين.

المصرى اليوم

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