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فريدة النقاش: أنقذ كلها من فاشية الإخوان

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فريدة النقاش: السيسي أنقذ مصر كلها من فاشية الإخوان فريدة النقاش: أنقذ كلها من فاشية الإخوان

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قالت الكاتبة فريدة النقاش إن مجلة أدب ونقد فتحت الباب أمام أجيال كثيرة من المبدعين، واستفادت المجلة من المجلات الثقافية والأدبية التي صدرت في الخمسينيات والستينيات.

وأضافت النقاش، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن الصحافة لم تطور نفسها لمواكبة الوسائط الحديثة.

وأوضحت أن بعض الصحفيين والكتاب الذين ارتموا في أحضان الإخوان كانوا صدمة بالنسبة لها، والبعض الآخر كانت تتوقع منهم ذلك، وذلك لمجرد شهوة السلطة.

وتابعت: كثير من المثقفين والمواطنين شعروا أن الدولة المصرية تسير للخلف خلال حكم الإخوان، «كان شيء مؤلم ومخيف بالنسبة لي»، مؤكدة امتنانها للرئيس عبدالفتاح عندما أنقذ كلها من فاشية الإخوان.

المصرى اليوم

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