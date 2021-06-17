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«طائرة » يضرب موعداً مع الأهلي في نهائي كأس

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«طائرة الزمالك» يضرب موعداً مع الأهلي في نهائي كأس مصر «طائرة » يضرب موعداً مع الأهلي في نهائي كأس

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تمكن نادي الزمالك من بلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس للكرة الطائرة عقب التغلب على منافسه طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوط.

ومن المنتظر أن يلتقي الفارس الابيض مع الأهلي غداً الجمعة، في إطار المباراة النهائية للبطولة المحلية العريقة، على صالة القناة بمدية الإسماعيلة.

وكان المارد الأحمر قد ضمن الوصول إلى النهائي بعدما فاز على الاتحاد السكندري بثلاثة أشوط دون رد.

وكان اتحاد الطائرة قد قرر منع الحضور الجماهيري للمباراة النهائية والتي ستقام غداً الجمعة بصالة القناة في مدينة الإسماعيلية.

المصرى اليوم

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